Eine riesige Korruptionsaffäre erschüttert Polen und die EU. Korrupte Beamte sollen über internationale Netzwerke hunderttausende EU-Arbeits- visa verkauft haben. Mit den Papieren war die Einreise in den Schengen-Raum möglich. Die meisten Migranten blieben aber nicht in Polen, sondern reisten in andere EU-Staaten weiter. Zahlreiche Visa-Inhaber sollen dann Asyl beantragt haben.

Von Uwe Kreißig - Einen Monat vor den Parlamentswahlen wird die konservative polnische Regierung von einem riesigen Korruptionsskandal erschüttert. Die Affäre war in der vergangenen Woche publik geworden. Zunächst war die Rede von mehreren Hundert Arbeitsvisa, die illegal an Bürger aus Indien, den Philippinen, Singapur, Hongkong und Taiwan verkauft worden seien.

Im Zentrum der Ermittlungen stehen Außenminister Zbigniew Rau und sein früherer Stellvertreter Piotr Wawrzyk wegen des Verdachts, sie hätten gegen Bezahlung die Vergabe von Arbeitsvisa beschleunigt. Rau lehnte unterdessen gestern einen Rücktritt ab und sagte, es gehe nur um 200 Visa.

Doch inzwischen stellt sich der Vorgang immer mehr als eine riesige Betrugsmaschine dar, die auch das europäische und deutsche Asylsystem erschüttern könnte. Nach Berichten der „Welt“ sowie polnischer Medien war zunächst die Rede von 250 000 Visa, die von polnischen Konsulaten weltweit ausgestellt wurden und die Migranten den Zugang zur EU sowie dem gesamten Schengenraum ermöglichten.

Von diesen Geschäften sollen polnische Konsulatsangestellte, Mitarbeiter des Außenministeriums und hochgestellte polnische Politiker profitiert haben.

Polen soll 700 000 Arbeitsvisa allein 2022 ausgestellt haben

Unterdessen besteht aber der Verdacht, dass die Zahl „verkaufter“ Arbeitsvisa noch viel höher sein könnte. Nach aktuellen Informationen der „Bild“ habe Polen allein im Jahr 2022 700 000 Arbeitsvisa ausgestellt – so viele wie kein anderes EU-Land. Einen Beweis, dass diese Menschen wirklich in Polen arbeiten, blieb die Regierung bislang schuldig. Und entsprechende Visa-Zahlen für dieses Jahr habe Polen verweigert.

Pro Einreise soll die VisaMafia rund 5000 Euro oder mehr von Afrikanern oder Südostasiaten abkassiert haben. Auf Instagram und auf TikTok sollen sich die Anleitungen finden, wie und wo man an die polnischen Visa kommt. Seit einiger Zeit kursieren Tweets auf X mit Fotografien von Personaldokumenten im deutsch-polnischen Grenzgebiet, die offensichtlich von illegal eingereisten Migranten zerrissen und weggeworfen worden sind, damit man ihre wahren Herkunftsländer nicht feststellen kann, so „Bild online“.

Selbstmordversuch von Vize-Außenminister

Erst auf Druck anderer EU-Länder habe das Zentrale Antikorruptionsbüro (CBA) die Ermittlungen gegen Mitarbeiter des polnischen Außenministeriums aufgenommen, obwohl der Vorgang intern bekannt gewesen sein muss. „Nun steht die Frage im Raum, ob straffällige Migranten, die sich zudem schwerlich abschieben lassen, dank der Praktiken einiger Mitglieder der polnischen Regierung überhaupt erst in die EU einreisen konnten“, schrieb die „Welt“.

„In den Büros europäischer Politiker fragt man sich nun sicherlich, ob ein Land, das Korruption bei der Visaerteilung duldet und Visuminhabern die Weiterreise von Polen in den Westen ermöglicht, dem Schengen-Raum angehören sollte“, kommentierte gestern die polnische Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ den unglaublichen Vorgang.

Der massenweise Zustrom illegaler Migranten aus Polen nach Deutschland könnte auch bedeuten, dass nicht Weißrussland unter Machthaber Alexander Lukaschenko oder Russland dahinter stecken, wie Warschau bislang behauptete, sondern korrupte polnische Politiker. In der Regel beantragen die Migranten dann in Deutschland Asyl, obwohl sie bei einer Einreise als Arbeitsmigranten per se keine politisch Verfolgten sein können.

Besonders begehrt seien Mehrfachvisa gewesen, wie die Wiener „Kronen-Zeitung“ unter Berufung auf polnische Quellen gestern berichtete. Denn wer ein Mehrfachvisum für den Schengenraum hat, könne auch nach Mexiko einreisen – und kann so illegal in die USA gelangen. Den Angaben nach sollen Menschen in Indien an Zwischenfirmen bis zu 40 000 US-Dollar (rund 37 000 Euro) gezahlt haben, um in den Besitz eines polnischen Mehrfachvisums zu kommen.

Inzwischen liege der am 31. August entlassene Ex-Vize- Außenminister Piotr Wawrzyk nach einem Selbstmordversuch im Krankenhaus, so das Portal „Spiegel online“. Und auch die Bundesregierung fordert nun öffentlich Aufklärung über die Vorgänge. (mit dpa)

