Die ungewöhnlich hohen Preise der Gemälde aus der Hand von Hunter Biden (53) sorgen in der US-Politik für Gesprächsstoff. Wie die „Washington Post“ auf ihrem Online-Portal berichtet, hätten zehn Käufer insgesamt 1,5 Millionen Dollar für Bilder aus einer Ausstellung in der Galerie George Bergès gezahlt. Dies habe der New Yorker Galerist in einer Anhörung vor republikanischen Abgeordneten des Repräsentantenhauses ausgesagt. Zuvor hatte Bergès die Preise der Bilder und aller Käufer geheim gehalten.

60 Prozent des Erlöses habe Biden erhalten, den Rest er, so Bergès weiter. Sieben der zehn Käufer sind bisher nicht bekannt. Hauptkäufer sei Kevin Morris, der zum engsten Umfeld von Hunter Biden und parallel als Anwalt und finanzieller Gönner fungiert. Die Republikaner mutmaßen, dass mit den Kunstkäufen Gefälligkeiten bei Hunters Vater, US-Präsident Joe Biden, erwartet wurden.

Hunter Biden hatte im Drogenentzug zur Therapieunterstützung mit dem Malen angefangen. Im kommerziellen Kunstmarkt gelten Hunter Bidens Bilder gemeinhin als wertlos. (UK)