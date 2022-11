Illegale Migration spaltet die EU

Das Schiff „Ocean Viking“ mit 230 illegalen Migranten an Bord fährt am 11. November in den französischen Militärhafen Toulon ein. Das unter norwegischer Flagge fahrende Schiff wird von der Nichtregierungsorganisation SOS Méditerranée betrieben.

Paris/Warschau/Athen - dpa/vs

Nach Abschluss der Überprüfung aller vor einer Woche angekommener Flüchtlinge habe sich gezeigt, dass die 123 keinen Anspruch auf ein Asylverfahren hätten, sagte Innenminister Gérald Darmanin gestern vor dem Staatsrat in Paris, wie die Zeitung „Le Figaro“ berichtete. Vor einigen Tagen hatte er erklärt, die Rückführung der abgewiesenen Migranten solle so schnell wie möglich mit den Herkunftsländern organisiert werden. Wie das geschehen soll und ob die Migranten inzwischen in anderen EU-Staaten einen Asylantrag stellen konnten, blieb unklar.

Die französische Asylbehörde genehmigte lediglich 66 Menschen die Einreise nach Frankreich. Von dort aus sollen sie auf elf europäische Länder verteilt werden, die sich zur Aufnahme bereit erklärt hatten, darunter auch Deutschland.

Nach der italienischen Weigerung, das Seenotrettungsschiff aufzunehmen, konnte die „Ocean Viking“ vor einer Woche in Toulon in Südfrankreich anlegen, wobei Frankreich sich verärgert über Italien zeigte. Das Nachbarland hätte internationales Recht missachtet und sich eigentlich um das Schiff kümmern müssen. In Frankreich wiederum kritisierten konservative und rechte Politiker die Entscheidung der Regierung, das Schiff aus humanitären Gründen aufzunehmen. Frankreich, Deutschland und neun andere Länder erklärten sich bereit, die Flüchtlinge mit Aussicht auf Asyl aufzunehmen.

Österreich stellt sich gegen die Aufhebung von Kontrollen an den Grenzen der EU-Mitgliedstaaten Bulgarien, Kroatien und Rumänien. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte diese Woche vorgeschlagen, die drei Länder in den kontrollfreien europäischen Schengen-Raum aufzunehmen. „Es ist eine Unzeit, jetzt über eine Erweiterung abzustimmen, wenn das System der Außengrenze nicht funktioniert“, sagte Österreichs konservativer Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) dem „Kurier“, wie die Tageszeitung gestern berichtete.

Polen baut elektronische Überwachung zu Belarus

Österreich ist derzeit mit einer verstärkten Ankunft von illegalen Migranten konfrontiert, die entlang der Balkanroute andere EU-Staaten durchqueren und ins Land kommen. Laut Innenministerium sind seit Jahresbeginn mehr als 90 000 Ankömmlinge in Österreich aufgegriffen worden. Davon seien 75 000 zuvor in keinem anderen EU-Land registriert worden.

Eine Abstimmung über den Schengen-Beitritt der drei Länder soll am 8. Dezember stattfinden. Für die Entscheidung ist Einstimmigkeit notwendig.

Für Wirbel in Frankreich sorgte am Donnerstag bereits die Nachricht, dass 26 der 44 minderjährigen Flüchtlinge von der „Ocean Viking“ aus ihrem vorübergehenden Quartier geflohen seien. Der Vorsitzende des Departementrats erklärte, die jungen zumeist aus Eritrea stammenden Migranten seien auf eigene Faust zu Familie oder Freunden nach Deutschland, Norwegen oder Schweden aufgebrochen.

Polen hat mit der Installation eines elektronischen Überwachungssystems am neuerrichteten Zaun an seiner Grenze zu Belarus begonnen. Die elektronische Überwachung und der 5,5 Meter hohe Zaun seien „wichtige Instrumente zur Bekämpfung der illegalen Migration, die politisch motiviert ist und auf eine Destabilisierung der Lage in der Region abzielt“, sagte Innenminister Mariusz Kaminski am Freitag bei der Begutachtung des ersten, 21 Kilometer langen Abschnitts, der mit Kameras und Bewegungsmeldern ausgestattet ist.

Ende Juni hatte Polen den Bau der Barriere an seiner Grenze zu Belarus abgeschlossen. Die polnisch-belarussische Grenze ist 418 Kilometer lang, davon verlaufen 186 Kilometer über Land, der Rest durch Seen und Flüsse.

Die griechische Küstenwache hat gestern ein seltenes Video einer dramatischen Verfolgungsjagd von Schleusern in der Ägäis veröffentlicht. Es zeigt, wie Beamte versuchen, ein Schnellboot mit mutmaßlichen Schleppern anzuhalten. Das mit hoher Geschwindigkeit fahrende Schnellboot bleibt trotz Aufforderungen anzuhalten sowie mehreren Warnschüssen ins Wasser zunächst nicht stehen. Ein Beamter ruft: „Ziele auf den Motor!“. Am Ende ist zu sehen, wie das Schnellboot still auf dem Wasser steht und die Beamten sich ihm nähern. Der Zwischenfall hatte sich am Mittwoch ereignet.

In der Ägäis versuchen täglich Schleuserbanden, illegale Migranten zu den griechischen Inseln oder über das südliche Griechenland nach Italien zu bringen.