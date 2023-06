In der eskalierenden Diskussion um den Aufstieg der AfD und ihre Bekämpfung an der Wahlurne scheinen die Töne schriller und die Ideen ungewöhnlicher zu werden. FDP-Chef Christian Lindner wartete jetzt mit einem neuen Vorschlag auf.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gestern beim Treffen mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen in Ettersburg bei Weimar.

Nach der Wahl des AfD-Kandidaten zum neuen Landrat im Landkreis Sonneberg (Thüringen) schlug der Bundesfinanzminister bei einem Bürgerdialog in der Alten Notenbank in Weimar eine neue Variante zur Absenkung der Stimmen für die Alternative für Deutschland (AfD) vor: „Niemand ..., der aus sozialpolitischen Gründen sagt ,Ich bin nicht zufrieden mit der gegenwärtigen Politik’, muss AfD wählen. Es tut mir in der Seele weh es zu sagen, aber im Notfall könnte man noch die Linkspartei wählen.“

Als Lindner offenbar merkte, dass er etwas zu weit gegangen war, ergänzte er „im Notfall“ und sagte: „Bitte zitieren Sie mich da nicht, ist keine Wahlempfehlung – ganz im Gegenteil ... Im Notfall: Aber man ist nicht gezwungen, die AfD zu wählen.“ Dies geht aus einem Videomitschnitt der Veranstaltung hervor, der bei Twitter kursiert.

„Und hier will ich Ihnen in aller Klarheit sagen: Das größte Standortrisiko für Ostdeutschland, dass nicht noch mehr Großunternehmen mit gut bezahlten Arbeitsplätzen kommen..., ist die AfD.“ Er wolle darauf hinaus, dass es Grenzen gäbe, an denen „der Staat auch nicht mehr mit zusätzlichem Geld Probleme lösen kann“. Da komme dann ins Spiel, dass die regionale Wirtschaft funktioniert, „dass es gut bezahlte, sichere Arbeitsplätze gibt“.

„Ich möchte mich nicht fortwährend über jene Partei empören, das führt denen nur Energie zu“, so Lindner weiter über die AfD, berichtete das Portal „Welt online“ gestern. Beim Streitthema Migration, von dem die AfD nachweislich profitiert, sei es die Vorgängerregierung gewesen, die aus Lindners Sicht die Situation falsch gehandhabt hat. „Wir haben es denjenigen zu schwer gemacht zu kommen, die wir dringend als Programmiererin oder Altenpflegefachkraft brauchen“, sagte er. Und gleichzeitig habe Deutschland es denjenigen zu leicht gemacht zu bleiben, die „irregulär eingewandert sind, um nur von unserem Sozialstaat zu profitieren.“

Auch beim Klimaschutz wich Lindner in Weimar vom Ampel-Kurs ab: „Wir werden deutschen Klimaschutz nicht zu einem Vorbild für die Welt machen, wenn wir Klimaschutz dadurch erreichen, dass wir den individuellen und gemeinschaftlichen Wohlstand verlieren, Freiheit einschränken, Verzicht predigen; dann wird uns niemand auf der Welt folgen.“ (uk)