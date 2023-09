Die rechtskonservative PiS-Partei hat sich an der Macht in Polen eingerichtet. Doch bei der Wahl im Oktober könnte die Opposition kräftig aufholen.

Magdeburg - Zu den Gegner von Polens Vize-Premier Jaroslaw Kaczynski haben schon immer die Liberalen, Linken und Gottlosen im eigenen Land, die EU-Verwalter Bürokraten in Brüssel und die deutschen Nachbarn gezählt. In besonderem Maße sind es aber die Russen, seitdem sie in der Ukraine eingefallen sind.

Frontstaat der Nato

Polen ist nun ein Frontstaat, an der Nato-Ostgrenze, direkt an die Ukraine und Russlands Vasallen Weißrussland grenzend. Das hat zu einer besonderem Ausbau der Grenzen geführt, denn Polen will einen wachsenden Migrantenzustrom unbedingt abwenden. Lediglich Ukrainer durften als Kriegsflüchtlinge in Millionenzahl nach Polen.

Für eine Legitimation der 5,5 m hohen Grenzbarriere nach Belarus bei der polnischen Bevölkerung soll ein Referendum dienen, praktischerweise mit der Parlamentswahl verbunden. Auch andere, ihr wichtige Themen, will die Regierung gleich mit einfließen lassen und Fragen zur EU-Asylpolitik oder zum Renteneintrittsalter behandeln. Die Fragen sind so gestrickt, dass sie im Grunde nur verneint werden können, wie etwa beim Verkauf staatlicher Firmen: „Unterstützen Sie den Verkauf von Staatsvermögen an ausländische Unternehmen, der zum Verlust der Kontrolle von Polinnen und Polen über strategische Wirtschaftsbereiche führt?“

Ein Griff in die Trickkiste, um vielleicht doch noch einen Sprung nach vorn zu machen. In den Umfrage sind die regierenden Rechtskonservativen gegenüber der Wahl von 2019 deutlich abgeschmiert. Vor fünf Jahren erhielt die Pis mit einigen Kandidaten der Parteien-Verbindung „Vereinigte Rechte“ mehr als 45 % und regiert allein.

Doch der Stern von Kaczynski und seinen Leuten ist gesunken. Nur noch gut 36 % würden die Regierungspartei derzeit wählen.

Die Polen leiden wie ihre europäischen Nachbarn unter der hohen Inflation, gegen die die PiS kein Mittel findet. Das beunruhigt Konsumenten und Produzenten. Das nach Jahren, in denen es in Polen ökonomisch stetig nur aufwärts ging. Die Bevölkerung ist durch die Bank frustriert.

Streit um Abtreibungsrecht

Ein andere Streitfrage spaltet das Volk: das verschärfte Abtreibungsrecht. In Polen ist es seit 2020 weitgehend unmöglich, Schwangerschaftsabbrüche legal vornehmen zu lassen.

Nach dem Tod einer 33-Jährigen Schwangeren in Nowy Targ fegte im Juni dieses Jahres ein Proteststurm gegen das Abtreibungsrecht durch die Städte Polens. In den Metropolen gibt es auch den größten Widerstand gegen die Beschränkungen der LGBT-Community.

Auf dem flachen Land sind die Leute sehr viel nachsichtiger der rechten Regierung. In den dörflichen Regionen hat die PiS ihren größten Rückhalt.

Vetternwirtschaft und Bestechung gibt es in Polen allerdings flächendeckend. Im Korruptionsindex von Transparency International liegt das Land weltweit auf Rang 45 von 180. Die Opposition versucht zwar im Wahlkampf, der PiS-Regierung wegen Bestechlichkeit das Wasser abzugraben. Allerdings war Donald Tusk, der Spitzenkandidat der Bürgerkoalition KO, in seiner Zeit als Ministerpräsident nicht frei von Korruptionsvorwürfen.

An Koalitionsvarianten nach der Wahl besteht kein Mangel: Sie reichen von einer Verbindung zwischen PiS und liberaler KO bis zu einem Kabinett aus KO, linker Lewica und den Mitte-rechts-Parteien PL2050 und Polnische Volkspartei. Die polnische Politik wird zusammenrücken müssen.