Die frühere britische Innenministerin Suella Braverman kritisierte in einem Gastbeitrag für den „Telegraph“ die schleichende Islamisierung ihres Landes. „Unsere Werte und Freiheiten werden in allen Bereichen des Lebens angegriffen“ schreibt die Tory-Politikerin.

Islamisten und Linksextremisten hätten die Kontrolle über die Straßen übernommen. „Sie schikanierten Lehrer vor Gericht; unsere Menschenrechts- und Gleichstellungsgesetze wurden gegen uns eingesetzt. Sie drohten, einen Abgeordneten zu töten; er beschloss zu Recht, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen“, so Braverman weiter, die zum rechten Flügel der regierenden Konservativen Partei gerechnet wird. Sie erkenne zudem einen wachsenden Einfluss von Islamisten und Linksextremen „in unserer Justiz, in der Anwaltschaft und an unseren Universitäten“ sowie in der oppositionellen Labour Partei.

Braverman, deren Vater aus Kenia und deren Mutter aus Mauritius nach Großbritannien einwanderten, erscheint desillusioniert: „Aber was ist unsere Antwort darauf? Unsere Politiker stecken den Kopf in den Sand, ziehen die Illusion einer ,erfolgreichen multikulturellen Gesellschaft’ vor und haben Angst, als ,rassistisch’ bezeichnet zu werden.“

Universitäten seien „gefährliche Orte für Juden, und Labour ist immer noch durch und durch verrottet“. Die Islamisten hätten „unser Land zur Unterwerfung“ gezwungen. Damit spielt sie auf den Roman „Unterwerfung“ des Autors Michel Houellebecq an, in dem er die Machtergreifung einer islamistischen Partei in Frankreich beschreibt.

Die westlichen Unterstützer der Hamas kritisiert sie scharf: „Am 7. Oktober griff ein islamistischer Todeskult einen unserer engsten Verbündeten in einem nie dagewesenen Ausmaß an ... Jetzt wird uns gesagt, dass Israel seine edle Mission, die armen Geiseln zu befreien, einstellen muss.“

Die Entwicklung der Meinungsfreiheit in Großbritannien hält sie für bedenklich: „Was geschieht mit unserem großartigen Land? Das Land, das respektvoll und einladend war und in dem die Äußerung der eigenen Meinung nicht den Verlust des Arbeitsplatzes oder des eigenen Lebens bedeutete? Wo verschiedene Religionen und Rassen friedlich nebeneinander existierten? Ich erinnere mich an dieses Land, aber es ist nicht das Großbritannien, das ich jetzt sehe.“

Ihre Entlassung als Innenministerin sieht sie auch als Folge, weil sie sich gegen die Verharmlosung des Islamismus aussprach: „Aber ich würde es wieder tun. Wir müssen aufwachen, um zu erkennen, wohin wir schlafwandeln: in eine ghettoisierte Gesellschaft, in der freie Meinungsäußerung und britische Werte verwässert werden.“uk