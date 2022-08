Jämmerliche Aktion

Putins verbrecherischer Angriffskrieg gegen die Ukraine kostet uns alle von Tag zu Tag mehr. Deutschlands Verbraucher stöhnen, auch die Wirtschaft. In den allermeisten Fällen zu Recht. Was jedoch überhaupt nicht geht: sogenannte Brandbriefe diverser Innungen und Kreishandwerkerschaften an den Bundeskanzler mit dem gleichlautenden Tenor, endlich die Sanktionen gegen Russland zu stoppen. Mit der sprachlos machenden Begründung, man wisse aus „vielen Gesprächen mit Kunden, dass die breite Mehrheit nicht gewillt ist, für die Ukraine ihren schwer erarbeiteten Lebensstandard zu opfern“.