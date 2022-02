Kämpfe in der Ukraine gehen weiter: Über 75.000 Menschen sind bereits nach Polen geflüchtet

Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind bisher weit mehr als 100.000 Menschen in Nachbarländer geflüchtet. Allein nach Polen seien an den ersten beiden Tagen der Invasion etwa 75.000 Menschen geflüchtet, sagt der deutsche UNHCR-Sprecher Chris Melzer der Deutschen Presseagentur. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Während bereits über 100.000 Menschen in die Nachbarländer geflüchtet sind, kündigen sie bereits an, dass sie wieder zurück in ihre Heimat wollen, sobald es die Situation zulasse. Die Zahl der Kriegsflüchtlinge, die in Brandenburg ankommen, ist bisher gering. An der deutschen Grenze zu Polen wurde in dem Bundesland heute bisher eher wenig Verkehr aus der Ukraine festgestellt.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

