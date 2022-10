Kanzler in der Klemme

Man möchte nicht in der Haut von Olaf Scholz stecken. In Berlin türmen sich die Probleme, doch wirkliche Lösungen für Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation und die wankende Wirtschaft sind nicht in Sicht.

Nun haben EU-Partner – durchaus aus Eigennutz und nicht zum ersten Mal – offenbar zum Gipfel in Prag beim Kanzler nachgehakt, wie er es mit der Religion der EU-Schulden hält. Auch wenn über seine genaue Position bislang nur Gerüchte existieren, ist eines klar: Willigt Scholz ein, öffnet er die Büchse der Pandora.

Deutschlands Bevölkerung ist trotz der Tatsache, dass sie größter Nettozahler für Brüssel ist, bislang mehrheitlich EU-freundlich eingestellt. Wenn sich aber herausstellt, dass die Deutschen trotz Inflation und Einkommensverlusten künftig auch die Haushalte von Ländern, die auf der Basis von neuen Schulden wirtschaften, mitfinanzieren sollen, könnte sich das schnell ändern. Und Scholz muss klar sein: Gemeinsame Schulden könnten die EU sprengen.