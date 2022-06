Kein Monopol der Linken

Noch vor kurzem galt Elon Musk in der progressiven Blase als genialer Internet-Unternehmer. Seit der Verkündigung seines Plans, nach einem Kauf von Twitter dort wieder die Meinungsfreiheit herzustellen, gibt es jetzt harsche Kritik aus linken Kreisen an seiner Person.

Die Gesetze zur Auslegung der Meinungsfreiheit in den USA gestatten gelegentlich Erscheinungen, die in Europa befremdlich wirken oder (richtigerweise) als Straftaten verfolgt werden. So kann man in einigen US-Bundesstaaten folgenlos mit der Hakenkreuzfahne auf eine rechtsextreme Demo gehen.

Spätestens seit dem Eintreten von Donald Trump im Jahr 2015 in den Präsidentschaftswahlkampf hat sich das Blatt aber gewendet. Vorrangig linke Kreise wie auch Teile der Demokratischen Partei vertreten seitdem die Auffassung, dass es gute und richtige Meinungen gibt, während man die anderen durchaus auch löschen kann. Meinungsfreiheit wird dort als Monopol der Linken verstanden. Die Ankündigung des Multimilliardärs Elon Musk, Trump wieder auf Twitter zuzulassen, sorgt daher für blankes Entsetzen.

Wenn Trump wirklich das entscheidende Problem der USA darstellen soll, hat es Sinn, ihn an der Wahlurne und dann mit überzeugender Politik zu besiegen. Maßnahmen aus dem ideologischen Besteckkasten von Obrigkeitsstaaten und Diktaturen stärken ihn dagegen.