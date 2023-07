Keine Experimente mehr

Eine Woche vor dem Nato-Gipfel in Litauen ist es offiziell: Bündnis-General- sekretär, der Norweger Jens Stoltenberg, bleibt ein weiteres Jahr im Amt.

Nato-Chef Jens Stoltenberg steht in Brüssel vor einer Fahne mit der Aufschrift „Nato – Otan“. Nato ist die Abkürzung von „North Atlantic Treaty Organization“; Otan ist die französische Abkürzung: „Organisation du traité de l’Atlantique nord“.

Brüssel - (uk/dpa)

Der 64-Jährige zeigte sich am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter „geehrt durch die Entscheidung der Nato-Verbündeten, meine Amtszeit als Generalsekretär bis zum 1. Oktober 2024 zu verlängern“.

US-Präsident Joe Biden und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) lobten die Führungsstärke des Norwegers, der seit fast neun Jahren an der Nato-Spitze steht. Biden erklärte in Washington, Stoltenberg habe das „Bündnis durch die größten Herausforderungen für die europäische Sicherheit seit dem Zweiten Weltkrieg geführt“. Baerbock beglückwünschte den Norweger im Namen der Bundesregierung. Er könne sich „auf Deutschland verlassen, während wir weiter Unterstützung für die Ukraine mobilisieren“, erklärte die Ministerin.

Stoltenberg selbst schrieb, der transatlantische Bund zwischen Europa und Nordamerika sorge seit fast 75 Jahren für Frieden und Sicherheit. „In einer gefährlicheren Welt ist unsere Allianz wichtiger denn je“, betonte er. Die Staats- und Regierungschefs des Bündnisses wollen die Personalentscheidung ab kommender Woche Dienstag auf ihrem zweitägigen Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius bestätigen.

Der frühere norwegische Regierungschef hat das Amt des Nato-Generalsekretärs seit Oktober 2014 inne und wollte zum Herbst eigentlich ausscheiden. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 hatte er zugunsten des Bündnisses auf einen Wechsel an die Spitze der norwegischen Zentralbank verzichtet.

Stoltenberg wurde als KGB-Quelle geführt

Stoltenberg ist allerdings nie unumstritten gewesen. In jungen Jahren war der Norweger in linksextremen Kreisen unterwegs und warf aus Protest gegen den Vietnam-Krieg Steine auf eine Botschaft der USA. Später hatte er Kontakte zum Agenten Boris Kirillow des sowjetischen Geheimdienstes KGB und war in der Moskauer Zentrale „Lubjanka“ als Quelle unter dem Namen„Steklow“ geführt worden.

Im Juni 2022 überraschte Stoltenberg die Welt bei einer Diskussion im finnischen Naantali, als er an den von Stalin erzwungenen sowjetisch-finnischen Friedensvertrag von 1947 erinnerte. „Wie viel Landwill die Ukraine opfern?“, fragte er seinerzeit in Richtung Kiew. Finnland habe Karelien an die Sowjetunion abtreten müssen, konnte aber damit „als unabhängige, souveräne Nation hervorgehen“.

Die europäischen Mitgliedstaaten im Bündnis konnten sich zuvor nicht auf einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin verständigen. Noch Anfang April war auch EU-Chefin Ursula von der Leyen (CDU), die als deutsche Verteidigungsministerin wenig geglänzt hatte, als neue Nato-Chefin im Gespräch gewesen, wie seinerzeit das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ berichtet hatte.

Deutschland stellte bisher ein einziges Mal den Generalsekretär, von 1988 bis 1994 war dies Manfred Wörner.

