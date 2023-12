Der Präsident der Weltklimakonferenz, Sultan al Jaber (50) aus den Vereinigten Arabische Emiraten, lehnt ein Ende der Nutzung von Öl und Erdgas ab. Es gebe „keine wissenschaftlichen Erkenntnisse“, die darauf hindeuten, dass ein Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen notwendig sei, um die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen. Das berichten der „Guardian“ und die „Berliner Zeitung“.

Al Jaber sagte auch, ein schneller Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen würde keine nachhaltige Entwicklung ermöglichen, es sei denn, man wolle auf der Erde wieder in Höhlen wohnen wollen. Insbesondere in Schwellenländern wird die Klimapolitik des Westens abgelehnt. Investitionen in Kohle- und Gaskraftwerke zur Stromerzeugung sind für ärmere Länder finanzierbar, praktikabel und schnell umsetzbar. Transformation aber müsse „fair, ordentlich und verantwortungsvoll“ verlaufen. (UK)