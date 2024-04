Die komplizierte Logistik war im Hintergrund längst geklärt. Allein an der politischen Entscheidung zur Bezahlkarte in der Ampel mangelte es. Hier waren es die Grünen, die bis zuletzt mauerten.

Warum ist die Einigung wegweisend? Die Betroffenen können unbürokratisch und problemlos die für ihren Lebensunterhalt in Deutschland nötigen Waren und Dienstleistungen beziehen. Gleichzeitig verhindert die Bezahlkarte die Möglichkeit, an Bargeld zu kommen oder Auslandsüberweisungen zu tätigen. In der Vergangenheit wurde so Geld in Größenordnungen systematisch in die Herkunftsländer transferiert, oft, um den Schulden für eine illegale Schleusung nach Europa zu begleichen.

Diese Möglichkeit wird mit der Bezahlkarte zumindest erschwert. Das dämmt gleichzeitig die illegale Migration empfindlich ein. Ein wichtiger und sofort wirksamer Schritt in Richtung mehr Kontrolle. Jetzt muss der Bundestag schnellstmöglich entscheiden.