Wie konnte es nur so weit kommen? Die Antwort ist nicht so schwer: In Berlin gibt es die fortgesetzte Neigung, auch in sensiblen Bereichen wie Asyl, Migration und nicht zuletzt in der Klima- und Finanzpolitik folgenschwere Entscheidungen durchzusetzen, selbst wenn eine Mehrheit diese ablehnt.

Dieser Politikstil macht Kompromisse zwischen Regierung und Bürgern zunehmend unmöglich. Auch die Bereitschaft, für das „Erreichen höhere Ziele“ weiterhin Wohlverstandsverluste, innere Krisen, Steuererhöhungen und Zukunftsängste stillschweigend hinzunehmen, ist bei vielen Erwerbstätigen kaum noch vorhanden.

Die Spaltung der Gesellschaft hat dabei vermutlich weniger mit „Rechts“ und „Links“ zu tun, sondern eher mit „Unten“ und „Oben“. Im Machtapparat sollte man allmählich begreifen, dass auch die Mehrheit Rechte hat.