CDU-Chef Friedrich Merz hält ein Bündnis von CDU und Grünen für eine Option. Warum das viele in der eigenen Partei irritiert.

Gut eineinhalb Jahre vor der nächsten Bundestagswahl verstört CDU-Chef Friedrich Merz die eigene Partei. Er, der die Grünen unlängst noch als „Hauptgegner in der Bundesregierung“ bezeichnete, ändert seine Strategie. Plötzlich bringt er ohne Not eine schwarz-grüne Koalitionsoption ins Spiel. Und erntet damit erwartbaren Protest in den eigenen Reihen.