Die Liberalen haben sich in einem Mitgliedervotum für den Verbleib in der Ampel-Regierung ausgesprochen. Die Entscheidung fiel knapp aus.

Das Mitgliedervotum der FDP zeigt, wie gespalten die Parteibasis in der Frage ist, ob die Liberalen aus der Ampel-Regierung aussteigen sollen oder nicht. Obwohl FDP-Spitzen im Bund und in den Ländern intensiv für einen Verbleib in der Bundesregierung geworben hatten, fiel die Abstimmung knapp aus.