Kommentar zu Klima-Chaoten in Magdeburg

Es ist so ähnlich wie mit den Klimaklebern – und noch einen Zacken schärfer. Die Absicht, etwas für das Klima zu tun, ist ehrenwert. Wenn sie denn ehrlich gemeint ist. Der Weg, privates Eigentum zu beschädigen, Gefahr für Leib und Leben Unbeteiligter mindestens in Kauf zu nehmen, ist hingegen an asozialer Ignoranz und Widerwärtigkeit kaum zu überbieten.

Was nützt es dem Klima, wenn ein Auto wegen luftloser Reifen manövrierunfähig gegen einen Baum fährt oder gar ein Kind erwischt?

Vielleicht sind die anonymen Luftablasser ja doch gar nicht so gewissenlos. Vorschlag: Wie wäre es mit einer gut organisierten Baumpflanzaktion zu der die Aktivisten, gern per Flugblatt an geparkten Autos, Mitmenschen zum Mitmachen einladen. Das wäre ein konstruktiver Ansatz und das Signal, endlich mal etwas FÜR die Umwelt und nicht GEGEN die Menschen zu unternehmen. Und allemal besser als sinnlose Zerstörung und Demagogie.