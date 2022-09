Volksstimme: Die Furcht vor einem Krieg um Taiwan wegen des Besuchs der US-Politikerin Nancy Pelosi im August war enorm. Zur Eskalation kam es nicht. Ist die Gefahr einer chinesischen Invasion gebannt oder erleben wir eine trügerische Ruhe?Jhy-Wey Shieh: Es ist den Chinesen mit ihren Manövern nicht gelungen, eine Zuspitzung wie in der sogenannten Taiwan-Krise von 1996 zu erreichen. Dabei war die Bedrohung diesmal wesentlich größer. Mehrere Raketen schlugen direkt im Seegebiet von Taiwan ein. Die Taiwaner, die seit Jahrzehnten an das Säbelrasseln von China gewöhnt sind, haben das insgesamt eher gelassen aufgenommen. Aber die Verantwortungsträger – von unserer Präsidentin bis hin zu jedem Armeekommandeur – haben sich keine Ruhe gegönnt. Zumal sich seit der Invasion Russlands in der Ukraine die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auch auf Taiwan erhöht hat. In den letzten Jahren ist es nicht mehr die Frage, ob China angreift, sondern wann.Was hätte Ihr Land militärisch entgegenzuhalten?Wir haben in den letzten Jahren gezwungenermaßen die Streitkräfte massiv aufgerüstet. Auf der gesamten Insel ist eine Vielzahl von Raketen eigener Produktion sowie von US-Systemen stationiert. Bei einem Bombardement würden wir keinen Augenblick zögern, Raketenangriffe zu erwidern. Die US-Regierung will Taiwan weitere 60 Schiffsabwehr-Raketen und 100 Luft-Luft-Raketen liefern. Ist das nicht Öl ins Feuer?Für uns steht klipp und klar fest: Wir haben hier keinen demokratischen Staat vor uns. Die Volksrepublik China ist eine Diktatur, die 1989 auf dem Tiananmen-Platz auf das eigene Volk schießen ließ. Ein Kotau vor China nutzt Taiwan nichts. Eine deutsche Redewendung heißt: Gibt man dem Teufel den kleinen Finger, greift er sich die ganze Hand, den Körper und frisst am Ende die Seele auf. Hier gießt man nicht Öl ins Feuer, sondern gießt Wasser darauf, um das Feuer zu löschen.