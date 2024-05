Der Kreml führt Krieg gegen den globalen Westen und seine Werte – auf allen Ebenen. Putins völkerrechtswidriger Angriff auf die Ukraine ist nur die Spitze des Eisbergs. Gerade wurde die Attacke staatlicher Computer-Hacker auf die SPD und deutsche Unternehmen bekannt.

Seit langem platziert Moskau Spione in Politik und Staatsapparat. Rechts- und linkslastige Vereinigungen, Parteien und Politiker werden offenbar massiv mit Geldern aus Russland gefüttert, verbreiten mehr oder minder subtil Kreml-Narrative. In diese Schiene passt auch, dass Sachsen-Anhalts AfD mittels sogenannter „Wahlbeobachter“ den korrekten Ablauf der Kommunal- und Europawahlen im Juni grundsätzlich in Zweifel zieht.

Moskaus Desinformations-Experten lancieren Kreml-Botschaften auf Social Media. Offene oder versteckte Unterstützung beispielsweise islamistischer Kräfte dient der Destabilisierung der demokratischen Verhältnisse in Europa. Dazu kommen zahlreiche militärische Provokationen an den Nato-Grenzen.