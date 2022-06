Drei Ukrainer mit Verwandten und Bekannten in Magdeburg berichten exklusiv der Volksstimme, wie die Lage vor Ort ist, welche Pläne sie jetzt haben, um ihre Familien zu schützen und wieso es gerade in der Hauptstadt Kiew wieder beängstigend ruhig ist.

Fahrzeuge stehen in einer Schlange vor einer Tankstelle. Russische Truppen haben ihren erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet. Noch vor dem Morgengrauen waren in mehreren ukrainischen Städten Explosionen zu hören.

Kiew/Magdeburg - "Am Morgen habe ich eine Art Klappern gehört. Dann wurde das Kriegsrecht eingeführt. Nun gibt es überall Schlangen", berichtet Veleslav Voron direkt aus Kiew am Morgen des 24. Februars. In der Nacht sind russische Streitkräfte in die Ukraine vorgedrungen und es soll nach Medienberichten zu Raketenangriffen auch im Raum Kiew gekommen sein.