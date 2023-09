Wolfgang Kubicki polarisiert auf dem Gillamoos

Die Politikerreden auf dem Gillamoos vom Montag sind vorbei, aber die Diskussionen in den sozialen Netzwerken gehen weiter. Im Blickpunkt stehen jetzt Aussagen von FDP-Vize Wolfgang Kubicki: „Ich bin selbst ein Sozialliberaler. Plötzlich sagten Leute, ich sei ein Rechtsradikaler und Verschwörungstheoretiker, weil ich darauf hinwies, dass 62 Prozent unserer Bürgergeld-Empfänger Migrationshintergrund haben.“ Der Bundestagsvizepräsident ergänzte: „Wenn man in Deutschland auf Fakten hinweist, gilt man als rechtsradikal.“

Kubicki hatte auch zu den Vorgängen um Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gesprochen: „Ich will mich nicht weiter zu Aiwanger äußern. Das spricht ja für sich. Außer, dass ich selber nicht mehr weiß, was ich vor 35 Jahren gemacht habe. Ich wünsche mir keine Lehrer in den Schulen, die Pamphlete 35 Jahre aufbewahren. Hubert Aiwanger ist ein gnadenloser Populist, aber Markus Söder ist es ja auch. Und es gibt keinen besseren! Kann mich erinnern, dass er vor Jahren Bäume umarmt hat, um die Umwelt zu schonen.“

Später lästerte er über zwei Ministerinnen aus dem Bundeskabinett. „Sie kennen die Wohnungsbauministerin Geywitz? Kennen Sie nicht? Müssen Sie auch nicht kennen. Kommt nicht wieder“, sagte er über die SPD-Politikerin. „Was veranlasst eigentlich die Herrschenden bei uns zu glauben, sie hätten das Recht, so tief in die Staatskasse zu greifen, damit sie schön präsentiert werden? Annalena Baerbock 137 000 Euro für eine Stylistin. Gut, da ist es vielleicht auch nötig.“ (uk)