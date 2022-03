Live-Blog: Bürger aus Mariupol sollen heute mit drei Fluchtkorridoren evakuiert werden

Menschen, die aus der belagerten Stadt Mariupol geflohen sind, stehen zusammen mit anderen Flüchtlingen aus Saporischschja auf einem Bahnsteig, nachdem sie in Lemberg in der Westukraine angekommen sind.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Kämpfe an den diversen Brennpunkten in der Ukraine gehen weiter. Mit den drei Fluchtkorridoren in der Stadt Mariupol sollen möglichst alle Zivilisten aus dem umkämpften Gebiet gebracht werden. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums leben noch bis zu 130.000 Bewohner in der Stadt am Asowschen Meer - einst waren es rund 440.000.

In der Ukraine seien mehr als 6,5 Millionen Menschen im eigenen Land vertrieben worden. Sie mussten ihre Häuser, Wohnungen, Dörfer und Städte wegen der Raketenangriffe und Bombardierungen verlassen.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

