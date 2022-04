Live-Blog: Bundesregierung will Getreideexport aus Ukraine sicherstellen

Seit zwei Monaten läuft der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Erstmals könnten ranghohe Vertreter der US-Regierung Kiew besuchen. Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker.

Das Foto zeigt ein stark beschädigtes Wohnhaus in Kiew.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Bundesregierung will mithilfe europäischer Eisenbahnunternehmen den Getreideexport aus der Ukraine sicherstellen. "Als Schienenverkehrsbeauftragter setze ich mich dafür ein, dass die 20 Millionen Tonnen Getreide abgefahren werden können, um eine Welthungerkatastrophe abzuwenden", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium, Michael Theurer, dem Handelsblatt.

Gut zwei Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine wird UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag von Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau empfangen. Bei dem Treffen im Kreml dürfte es neben einer größeren diplomatischen Rolle der Vereinten Nationen vor allem um den humanitären Zugang der UN und sichere Fluchtrouten für Zivilisten zum Beispiel aus der belagerten Stadt Mariupol gehen.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.