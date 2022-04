Krieg in der Ukraine Live-Blog: Feldlazarett im Stahlwerk Azovstal bei russischem Angriff gezielt beschossen

Seit zwei Monaten läuft der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Doch nun kündigt die ukrainische Führung Angriffe auf Ziele in Russland an. Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker.