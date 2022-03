Live-Blog: Feuerpause in der Ukraine beendet - Russland setzt Angriffe auf Mariupol und Wolnowacha fort

Russland befindet sich weiterhin im Krieg mit der Ukraine. Nach einer Feuerpause in Teilen der Ukraine, die bis Samstag Nachmittag galt, setzt das russische Militär seine Angriffe auf die ukrainische Großstadt Mariupol und die Stadt Wolnowacha fort. Nach UN-Angaben sind seit Kriegsbeginn bisher 351 Zivilisten ums Leben gekommen. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Ukrainische Soldaten helfen einer fliehenden Familie bei der Überquerung des Flusses Irpin in den Außenbezirken von Kiew.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Das russische Militär hatte eine Feuerpause für humanitäre Korridore in der ukrainischen Großstadt Mariupol und für die Stadt Wolnowacha angeordnet, die bis 16 (MEZ) galt. Seitdem gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. In Deutschland wurden bislang rund 30.000 ukrainische Flüchtlinge registriert. Seit Kriegsbeginn verloren nach Angaben der Vereinten Nationen 351 Zivilisten ihr Leben.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.