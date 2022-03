Live-Blog Live-Blog: Krieg gegen die Ukraine - Facebook und Twitter in Russland blockiert

Russland setzt seinen Angriff auf die Ukraine unvermittelt fort. In der Nacht zum Freitag wurde die Anlage von Europas größtem Atomkraftwerk in der Nähe von Saporischschja beschossen. In Deutschland wird über ein mögliches Eingreifen der Nato diskutiert. Die russische Medienaufsicht hat derweil Facebook und Twitter gesperrt. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.