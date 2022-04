Live-Blog: Mehrere Raketenangriffe sollen  Mykolajiw getroffen haben

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Kämpfe in der Ukraine gehen ungeachtet der von Russland angekündigten militärischen Deeskalation in der sechsten Woche mit unverminderter Härte weiter.

Russland dämpft Hoffnungen der Ukraine auf ein baldiges Spitzentreffen der beiden Präsidenten Wladimir Putin und Wolodymyr Selneknskyj. Moskau fordert einen Verzicht der Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft sowie die Anerkennung der abtrünnigen ostukrainischen Separatistengebiete als eigene Staaten und der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands.

Derweil hat es auf die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer am Morgen nach Behördenangaben einen Luftangriff gegeben.Dem Stadtrat zufolge wurden "einige Raketen" von der Luftabwehr abgefangen. Diese Angaben ließen sich nicht überprüfen. Am Morgen wurde Luftalarm ausgelöst. Unklar ist, ob es sich um Beschuss durch russische Kampfflugzeuge oder um Raketen handelte.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

