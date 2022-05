Live-Blog: Ostukrainische Separatisten ernennen Botschafter in Russland

In einem Wohnhaus in Saltivka ist nach dem rusischen Beschuss ein Feuer ausgebrochen.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Aus den umkämpften Gebieten der Ukraine sind nach Moskauer Militärangaben schon fast 1,1 Millionen Menschen nach Russland gebracht worden. Knapp 200.000 seien Kinder. Russische Truppen haben nach ukrainischen Angaben versucht, weiter von Norden her in das Donbass-Gebiet vorzustoßen.

Die russische Armee hat in ihrem Krieg gegen die Ukraine nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj bisher 2014 Raketen gegen diverse Ziele eingesetzt. Das teilt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache mit. Darüber hinaus seien seit Beginn der Invasion der russischen Armee in die Ukraine am 24. Februar bereits 2682 Luftangriffe registriert worden.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.