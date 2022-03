Live-Blog Live-Blog: Putin warnt andere Länder vor Durchsetzung von Flugverbotszone über der Ukraine

Russland befindet sich weiterhin im Krieg mit der Ukraine. In Teilen der Ukraine gilt am Samstag eine Feuerpause, die in der Großstadt Mariupol aber nicht eingehalten werden soll. Weiterhin flüchten Tausende Menschen aus dem Kriegsgebiet und suchen Schutz in anderen Ländern. Wegen eines neuen russischen Mediengesetzes stellen ARD und ZDF die Berichterstattung in Russland ein. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.