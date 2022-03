Live-Blog Live-Blog: Russische Botschaft in Berlin erhält zahlreiche Beschwerden wegen Diskriminierung gegen Russen

Russland befindet sich weiterhin im Krieg mit der Ukraine. In Teilen der Ukraine gilt am Samstag eine Feuerpause, die in der Großstadt Mariupol aber nicht eingehalten werden soll. Weiterhin flüchten Tausende Menschen aus dem Kriegsgebiet und suchen Schutz in anderen Ländern. Die russische Botschaft in Berlin hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen viele Beschwerden von Landsleuten in Deutschland erhalten, die sich über Drohungen und Hassbriefe beklagt hätten. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.