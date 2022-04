Live-Blog: Russland startet Großangriff im Osten der Ukraine

Foto: Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Kiew/Moskau/DUR/dpa - In der Ukraine hat die russische Armee nach Angaben aus Kiew den erwarteten Großangriff im Osten gestartet. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montagabend in einer Videobotschaft: „Wir können jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereitet haben.“

Auch der Generalstab in Kiew hatte von „Anzeichen“ einer Offensive berichtet. Von russischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

