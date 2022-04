Live-Blog: Russland stellt Gaslieferungen an Polen und Bulgarien ab Mittwoch ein

Auf Einladung der USA haben am Dienstag die Vertreter zahlreicher Länder auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über den Ukraine-Krieg beraten.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Russland wird alle Erdgaslieferungen an Polen einstellen. Ab Mittwoch sollen keine Lieferungen an Polen mehr erfolgen, teilte der polnische Erdgaskonzern PGNiG in Warschau mit. Man sei durch den russischen Erdgaskonzern Gazprom informiert worden. Polen will Erdgas nicht wie von Russland gefordert in Rubel bezahlen.

Polen habe sich aber sich im Vorfeld auf die Diversifizierung der Gasversorgung vorbereitet. Die Wirtschaft sei nicht gefährdet. Die Gasspeicher seien zu 76 Prozent voll.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.