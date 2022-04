Live-Blog: Russland testet mit Atomsprengköpfen bestückbare Rakete

Russlands Großoffensive im Osten der Ukraine läuft. Moskau hat dafür nach Angaben des ukrainischen Präsidenten „fast alle und alles, was fähig ist, mit uns zu kämpfen, zusammengetrieben“. Derweil hat Russland seine neue ballistische Interkontinentalrakete getestet. Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Ukraine sieht sich im Osten des Landes mit einem massiven russischen Truppenaufmarsch konfrontiert. Russland testete derweil am Mittwoch seine neue ballistische Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat. Diese hat eine Reichweite von bis zu 18.000 Kilometern und kann mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Die Rakete wurde am Mittag vom Kosmodrom Plessezk im Gebiet Archangelsk abgeschossen. Die für den Test genutzten, nicht atomaren Sprengköpfe schlugen auf dem Gelände Kura auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka ein, so das russische das Verteidigungsministerium.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

