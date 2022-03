Live-Blog Live-Blog: Russland will Angriffe auf ukrainische Waffenindustrie ausweiten - 1,5 Millionen Menschen laut UN auf der Flucht

Die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter. Russland hat eine Ausweitung seiner Angriffe auf Gebäude der ukrainischen Waffenindustrie angekündigt. Die Evakuierung der Großstadt Mariupol, die am Sonntag stattfinden sollte, scheiterte. In Deutschland wurden von der Bundespolizei bislang fast 40.000 Flüchtlinge registriert. Laut Vereinten Nationen befinden sich 1,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.