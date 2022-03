Live-Blog: Russland will Kampfhandlungen bei Kiew reduzieren

Ukrainische Soldaten stehen in Schützengräben nördlich der Hauptstadt. Nach neuen Friedensgesprächen mit der Ukraine hat Russland zugesagt, seine Kampfhandlungen an der nördlichen Front bei Kiew und Tschernihiw deutlich zurückzufahren.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Der Krieg in der Ukraine geht weiter, nachdem Russland und Ukraine in Instanbul die Verhandlungen am Dienstag weitergeführt haben. Bei der angekündigten militärischen Deeskalation um Kiew und Tschernihiw handelt es sich nach den Worten von Russlands Unterhändler bei den Friedensverhandlungen mit der Ukraine, Wladimir Medinski, nicht um einen Waffenstillstand.

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein französischer Kollege Emmanuel Macron haben sich nach Kremlangaben über die schwierige humanitäre Lage in der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol ausgetauscht. Putin habe Macron in dem Telefonat darüber informiert, dass die russischen Armee humanitäre Hilfe liefere und Zivilisten in Sicherheit bringe, hieß es in einer vom Kreml veröffentlichten Mitteilung.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

