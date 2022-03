Live-Blog: UN-Generalsekretär Guterres rechnet mit Niederlage Russlands

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Kämpfe an den diversen Brennpunkten in der Ukraine gehen weiter. Doch nach Einschätzung von UN-Generalsekretär António Guterre kann Russland seinen Angriffskrieg in der Ukraine nicht gewinnen - hinsichtlich des in vielen Landesteilen gestoppten Vormarschs der russischen Truppen.

In der Ukraine seien mehr als 6,5 Millionen Menschen im eigenen Land vertrieben worden. Sie mussten ihre Häuser, Wohnungen, Dörfer und Städte wegen der Raketenangriffe und Bombardierungen verlassen.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.