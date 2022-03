Live-Blog Live-Blog: Waffenruhe in Mariupol hält offenbar nicht - Fast 30.000 Flüchtlinge in Deutschland registriert

Russland befindet sich weiterhin im Krieg mit der Ukraine. Die Lage in Kiew soll derzeit ruhig sein. In Teilen der Ukraine gilt am Samstag eine Feuerpause, die in der Großstadt Mariupol aber nicht eingehalten werden soll. Weiterhin flüchten Tausende Menschen aus dem Kriegsgebiet und suchen Schutz in anderen Ländern. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.