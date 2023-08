Die Ampel kommt einfach nicht aus dem Streit-Modus. Das liegt grundsätzlich an der fragilen Konstruktion – und im Besonderen an den Grünen, die, sorry für das Wortspiel, einander alles andere als grün sind. Kaum macht Parteichef Habeck Urlaub, nutzt Familienministerin Lisa Paus ihre Chance, über die Ablehnung von Christian Lindners Wachstumschancengesetz ihr eigenes Projekt Kindergrundsicherung durchzudrücken und so nebenbei der FDP eins reinzuwürgen. Unterstützt wird Paus dabei von Umweltministerin Steffi Lemke.

Das darf man getrost als parteiinterne Revolte gegen Habeck werten, der Lindners Vorstoß zur Stärkung der Wirtschaft längst zugestimmt hatte. So sprengen die Grünen erst sich selbst, dann die Koalition. Das macht das Land unregierbar, schadet der Wirtschaft und dem Vertrauen der Wähler in die aktuelle Politik. Wenn Habeck nicht schnellstens ein Machtwort spricht, kann die Ampel einpacken.