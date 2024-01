Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) steht auf dem Roten Teppich der Veranstaltung „Frauen 100 – The Stage“ im Berliner Admiralspalast.

Berlin/dpa/KNA/UK. - Der SPD-Politiker Hubertus Heil hat der Bundesregierung vorgeschlagen, Sanktionen für Bürgergeld-Empfänger zu verschärfen, die immer wieder zumutbare Arbeitsangebote ablehnen. Der Staat soll ihnen für eine kurze Zeit nur noch die Kosten für Unterkunft und Heizung zahlen, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Der Bürgergeld-Regelsatz – 563 Euro im Monat für Alleinstehende – soll für zwei Monate wegfallen.

Der Minister betonte, die „überwältigende Mehrheit“ der Leistungsbezieher arbeite konstruktiv mit. „Es kann nicht sein, dass eine kleine Minderheit das ganze System in Verruf bringt“, sagte er der „Bild“. In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt es, aus den Jobcentern gebe es Praxisberichte, dass „einige wenige“ Bürgergeldbeziehende zumutbare Arbeitsaufnahmen beharrlich verweigerten „und somit bewusst ihre Hilfebedürftigkeit aufrechterhalten beziehungsweise nicht vermindern“.

Mindestlohn nicht viel höher

Im Kabinett ist das noch nicht endgültig abgestimmt. Finanzminister Lindner (FDP) signalisierte aber bereits Zustimmung. „Damit setzt der Arbeitsminister nicht nur seinen Beitrag zum Haushaltskonzept 2024 um. Vor allem wird die Akzeptanz des Sozialstaats gestärkt, wenn auch Gegenleistungen gefordert werden“, sagte er der dpa. Im kommenden Jahr müsse weiter in diese Richtung gedacht werden, sagte Lindner. „Das System unserer Sozialleistungen muss daraufhin geprüft werden, dass sich Arbeit stets mehr lohnt als der Verzicht auf einen Job.“

Allerdings wird in der Diskussion gelegentlich unterschlagen, dass Bürgergeld-Empfänger zusätzlich ihre Wohn- und Heizkosten finanziert bekommen, eine kostenlose Krankenversicherung nutzen, von der Rundfunkgebühr und Beiträgen für die Pflegeversicherung befreit sind sowie weitere Leistungen der sozialen Teilhabe beziehen können.

Das Gesamtpaket liege folglich kaum noch unter dem verfügbaren Einkommen eines Bürgers, der im Mindestlohn-Bereich tätig ist und dafür rund 40 Stunden in der Woche arbeiten muss, wie Kritiker des Systems meinen. Klar ist, dass auch Arbeitnehmer im Niedriglohn-Segment über Einkommenssteuer und Sozialabgaben die Kosten für Bürgergeld-Empfänger mitfinanzieren müssen.

Wie viele könnten arbeiten?

5,2 Millionen Menschen haben laut Bundesregierung im vergangenen Jahr im Schnitt Leistungen nach SGB-II bezogen. Davon galten 3,7 Millionen Menschen als erwerbsfähig.

In Deutschland hatten im ersten Halbjahr 2023 mehr ausländische Familien als deutsche das sogenannte Bürgergeld erhalten. 62 Prozent waren es, wie aus der Statistik hervorgeht, die das Haus von SPD-Arbeitsminister Heil veröffentlicht hatte, berichtete „Focus online“. Insgesamt erhielten demnach bis Juli 2023 genau 576.747 Familien Bürgergeld. 354.826 dieser Familien besaßen keine deutsche Staatsangehörigkeit. Davon wiederum waren nur 15 Prozent aus einem EU-Mitgliedstaat.

„Menschen hungern lassen“

„Artikel eins unseres Grundgesetzes garantiert allen Menschen in Deutschland ein Leben in Würde“, sagte der Grünen-Arbeitsmarktexperte Audretsch. „Anhand dieser Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts werden wir jeden Vorschlag zur Reform prüfen und messen“, kündigte Grünen-Arbeitsmarktexperte Andreas Audretsch im „Spiegel“ an.

Die Jusos warfen Heil vor, Menschen als Sanktion hungern zu lassen. „Der Vorschlag sämtliche Leistungen abseits der Miete zu streichen, ist weder mit der Menschenwürde noch mit dem Grundgedanken des Bürgergelds vereinbar“, sagte Juso-Chef Philip Türmer dem „Tagesspiegel“: „In einem Rechtsstaat ist es nicht vertretbar, Menschen als Sanktion hungern zu lassen.“

Auch die Linke kritisierte Heil. Die Ampel-Regierung saniere auf dem Rücken der Menschen mit wenig Geld den Haushalt, trete nach unten und spiele Menschen gegeneinander aus, sagte Parteichef Martin Schirdewan. Und das alles nur, weil sie nicht bereit sei, Reiche und Vermögende stärker zu belasten.

Zustimmung bekam Heil von der Union. „Das Bürgergeld ist das soziale Netz in unserem Land, aber Solidarität darf eben keine Einbahnstraße sein“, sagte der Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte die komplette Abschaffung des Bürgergelds: „Mit dem Bürgergeld belohnt die Ampel die Faulen, aber vor allem treibt sie diejenigen, die rechnen können, in die Sozialhilfe.“

Die 100-Prozent-Sanktion für Totalverweigerer hält das Bundesarbeitsministerium dem „Bild“-Bericht zufolge trotz des Bundesverfassungsgerichtsurteils von 2019 für verfassungskonform. Nach Informationen der Zeitung argumentiert das Ministerium regierungsintern mit einer Sonderregelung, wonach eine vollständige Streichung zulässig sei, wenn sich ein Leistungsempfänger willentlich und ohne wichtigen Grund weigere, ein konkret bestehendes Angebot einer zumutbaren Arbeit anzunehmen. Diese Regelung werde jetzt genutzt.