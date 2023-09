Aserbaidschanische Truppen greifen in Kaukasus-Region Berg-Karabach an

Eriwan - Mehrere Städte der Kaukasus-Region Berg-Karabach sind am Dienstag nach Angaben örtlicher Behördenvertreter von Aserbaidschan angegriffen worden. „Im Moment stehen die Hauptstadt Stepanakert und andere Städte und Dörfer unter intensivem Beschuss“, erklärte die in Armenien ansässige Vertretung von Berg-Karabach im Onlinedienst Facebook. Aserbaidschan habe eine „groß angelegte Militäroffensive“ gestartet.

Kurz zuvor hatte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium in Baku verkündet, in der umstrittenen Region mit „Anti-Terror-Einsätzen“ begonnen zu haben. In Stepanakert, der Hauptstadt der zwischen beiden Ländern seit Jahrzehnten umstrittenen Region, waren nach Angaben eines AFP-Reporters am frühen Dienstagnachmittag (Ortszeit) Explosionen zu hören. Es würden Präzisionswaffen genutzt, um auf armenische Militärpositionen und von „Separatisten“ genutzte Einrichtungen abzuzielen, hieß es aus Baku.

Die Türkei und Russland seien über das Vorgehen informiert worden, gab Baku weiter an. Die Zivilbevölkerung und -infrastruktur sei nicht Ziel des Angriffs. Aserbaidschan begründete sein Vorgehen mit „systematischem“ Beschuss durch von Armenien unterstützten Kräften. Ihnen warf Baku vor, „Aufklärungsaktivitäten“ zu tätigen und Verteidigungspositionen zu verstärken. Auch forderte Baku den kompletten Abzug aller armenischen Kräfte aus Berg-Karabach als Bedingung für einen Frieden in der Region.

Armenien erklärte indes, keinerlei Soldaten vor Ort zu haben. Russland rief Aserbaidschan und Armenien auf, das „Blutbad“ zu beenden. Alle Schritte zu einer friedlichen Lösung stünden in den unter Moskaus Vermittlung ausgehandelten Abkommen, sagte Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa. Aserbaidschan und Armenien streiten seit dem Zerfall der Sowjetunion um Berg-Karabach und lieferten sich bereits zwei Kriege um das Gebiet. Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, in dem Gebiet leben aber überwiegend Armenier. Nach sechswöchigen Kämpfen im Jahr 2020 mit mehr als 6500 Toten hatte Russland ein Waffenstillstandsabkommen vermittelt, das Armenien zur Aufgabe großer Gebiete zwang.

In Brüssel hatte man sich bislang mit Kritik zum militärischen Vorgehen Aserbaidschans eher zurückgehalten. Das Land soll ausgefallene oder stornierte russische Erdgaslieferungen für EU-Staaten kompensieren. EU-Chefin Ursula von der Leyen (CDU), der bulgarische Präsident Rumen Radev und der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hatten im Oktober 2022 in Sofia die Intersystem-Gasverbindung Griechenland-Bulgarien in Sofia gemeinsam in Betrieb genommen.

Gestern verurteilte dann der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell den Militäreinsatz. Er rief Aserbaidschan dazu auf, „die derzeitigen militärischen Aktivitäten einzustellen“. Um auf Verhandlungsergebnisse hinzuarbeiten, bedürfe es eines echten Engagements aller Seiten, was wiederum auch als zweideutiges Signal an Armenien gedeutet werden könnte. Die EU bleibe uneingeschränkt engagiert, um den Dialog zu erleichtern. (uk/dpa)