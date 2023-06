Nach dem AfD-Erfolg bei der Landratswahl in Sonneberg hat ein Redakteur des MDR dazu aufgerufen, den Landkreis zu boykottieren. „Schützt die Demokratie und boykottiert den Landkreis Sonneberg im Tourismus, in der Wirtschaft und auf allen Ebenen“, schrieb Michael Voß auf Twitter: „Es darf später nicht wieder heißen, man habe es nicht gewusst.“ Das berichtet die „Berliner Zeitung online“. Nach dem Post hatte es in sozialen Medien einen Shitstorm gegen den Autor sowie den MDR gegeben.

In einem weiteren Tweet reagierte Voß: „Ich schreibe hier privat meine Meinung entsprechend der im Artikel 5 im Grundgesetz garantierten Meinungsfreiheit. Oder hat Ihr Arbeitgeber etwas mit Ihren Tweets zu tun? Sehen Sie? Meiner auch nicht.“ Später meldete sich Voß abermals auf Twitter zu Wort: „Ich habe mich während des Urlaubs im Ausland in den Sozialen Medien zur Landratswahl in Sonneberg geäußert. Ich bedauere, dass dabei der Eindruck entstanden ist, dieses sei die Meinung des MDR. Das war und ist nicht mein Anliegen.“

Voß hatte schon vorher auf seiner Homepage provoziert. So hatte er auf seiner Homepage in der Corona-Zeit geschrieben, dass man „Impfkritiker einfach aussterben lassen sollte“. Der Eintrag ist inzwischen gelöscht. (uk)