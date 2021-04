Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in der Bundestagssitzung am Freitag eindringlich dazu aufgefordert, die bundesweite Notbremse nicht abzuschwächen. Sie kritisierte damit auch Abgeordnete, die sich für ein wirtschaftsfreundlicheren Kurs einsetzen.

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Freitag im Bundestag einen eindringlichen Appell an die Abgeordneten gerichtet. In ihrer Rede wies die Regierungschefin die Mitglieder des Bundestages darauf hin, dass sie es in der Corona-Krise nicht mit einem Gegner zu tun haben, der Verhandlungen zulässt.



"Das Virus verzeiht keine Halbherzigkeiten, sie machen alles nur noch schwerer. Das Virus verzeiht kein Zögern, es dauert alles nur noch länger. Das Virus lässt nicht mit sich verhandeln, es versteht nur eine einzige Sprache: die Sprache der Entschlossenheit."

Damit verlieh die Kanzlerin ihrer Ankündigung, sie würde nicht tatenlos zusehen, wie die Zahl der Neuinfektionen in die Höhe schnellen, noch einmal Nachdruck. Zudem lies sie dadurch erkennen, wie sehr sich das zögerliche Handeln der Volksvertreter auf die Gesundheitssituation in der Bundesrepublik auswirkt.

Die Bundeskanzlerin hatte bereits mehrfach die Meinung geäußert, dass dringender Handlungsbedarf geboten ist. Zuletzt wurde das Anfang der Woche deutlich, als sich die Bundeskanzlerin für eine bundesweite Notbremse ausgesprochen hat. Über die einzelnen Punkte der Notbremse wird derzeit im Bundestag verhandelt.