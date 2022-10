Merkels merkwürdige Rechtfertigung

Altbundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Entscheidung früherer Jahre verteidigt, für eine Übergangszeit während der Energiewende sehr stark auf billiges Erdgas aus Russland gesetzt zu haben. „Für die Transformationszeit war klar, dass wir Erdgas brauchen, um dann natürlich eines Tages zu CO2-freien Energieformen vollständig zu kommen“, sagte sie bei einer Veranstaltung der Stiftung Calouste Gulbenkian in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon.

„Aus der damaligen Perspektive war es sehr rational und nachvollziehbar, leitungsgebundenes Gas auch aus Russland zu beziehen, das billiger war als das LNG (Flüssigerdgas) aus anderen Gegenden der Welt – USA, Saudi-Arabien, Katar“, fügte Merkel hinzu. Durch enorme Preissteigerungen und Lieferausfälle in der Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine droht Deutschland inzwischen im kommenden Jahr eine Rezession.

„Man handelt ja immer in der Zeit, in der man ist“, warb Merkel um Verständnis. Diese Aussage wirkt allerdings seltsam, hatte sie doch früher reklamiert, dass sie die Dinge vom Ende her denke, eine Sichtweise, die ihr von unkritischen Journalisten bis zum Beginn des Ukraine-Kriegs und der darauf folgenden Gaskrise immer wieder bescheinigt worden war.

„Wie oft haben wir alle gehört: ,Respice finem.’ – Selbst ich, die ich nicht Latein gelernt habe, habe mir das gemerkt: ,Alles vom Ende her denken’“, hatte Merkel bereits 2012 in ihrer Rede zum 70. Geburtstag von Wolfgang Schäuble gesagt.

Es sei für die deutsche Politik klar gewesen, dass die gesamte Energieversorgung umgestellt werden müsse. „Wir sind aus der Kernenergie ... ausgestiegen. Wir wollten Schritt für Schritt – und wollen das ja immer noch – aus der Kohle aussteigen“, rief Merkel in Erinnerung.

Sie sagte zudem: „Selbst im Kalten Krieg war Russland ein verlässlicher Energielieferant. Ich hab’ nie daran geglaubt, dass es sowas gibt wie Wandel durch Handel, aber durchaus Verbindung durch Handel. Und insofern bereue ich Entscheidungen überhaupt nicht, sondern glaube, dass es aus der damaligen Perspektive richtig war“, beharrte Merkel, die 16 Jahre bis vergangenen Dezember Regierungschefin war.

Merkel war in Lissabon, weil sie die Präsidentin der Jury ist, die den Gewinner des Preises für Menschlichkeit der Stiftung Gulbenkian auswählt. Der mit einer Million Euro dotierte Preis war 2020 von der Stiftung mit Sitz in Lissabon ins Leben gerufen worden, um Personen, Personengruppen oder Organisationen auszuzeichnen, die sich im Kampf gegen die Klimakrise durch originelle, innovative und wirksame Leistungen hervorgetan haben. Calouste Gulbenkian war ein reicher armenischer Unternehmer. Er starb 1955 und hatte in seinem Testament die Gründung der Stiftung verfügt.

„Es ist eine Mischung aus Sorglosigkeit, Fahrlässigkeit oder noch was Schlimmerem. Es ist eigentlich fast unerklärlich bei einer Frau wie Angela Merkel, die auch immer von sich sagte, dass sie die Dinge vom Ende her bedenkt“, schrieb Jan Fleischhauer auf „Focus online“ dieses Jahr über Merkels verfehlte Politik: „Wenn das wahr ist, was sagen dann die vergangenen Tage über die beliebteste Kanzlerin, die Deutschland je hatte? Die für sie vorteilhafteste Antwort wäre, dass sie bei dem, was sie tat, oft nicht das Ende bedacht hat. Oder muss man zu dem Schluss kommen, dass sie das Ende sah, es ihr aber egal war? Das wäre furchtbar.“