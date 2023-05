Bundesfinanzminister Christian Lindner (44) steht wegen einer umstrittenen Personalentscheidung in der Kritik. Auf seinen Vorschlag hin soll der frühere FDP-Schatzmeister Harald Christ Ende Mai in den Aufsichtsrat der Commerzbank einziehen, wie der „Tagesspiegel“ berichtet. Christ soll für den Posten eine jährliche Vergütung von 80 000 Euro zuzüglich Sitzungsgeld erhalten. Der Bund ist weiterhin mit 15,6 Prozent an der Commerzbank beteiligt und kann zwei Aufsichtsratsmandate besetzen.

Auf Anfrage hatte das Wirtschaftsministerium mitgeteilt, dass es wichtig sei, „auch Persönlichkeiten mit wirtschaftlichem Sachverstand aus dem Privatsektor zu gewinnen, um die Beteiligungen der öffentlichen Hand unternehmerisch zu führen“.

Christ war lange SPD-Mitglied und wechselte aber 2020 zur FDP. Heute führt er das Unternehmen „Christ & Company Consulting“ in Berlin. (uk)