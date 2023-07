NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (47) wird für seine Rede auf dem Bauerntag in Münster nachträglich in sozialen Netzwerken kritisiert. „Wenn Sie mit Ihren Kindern, mit der nächsten Generation am Tisch sitzen und jammern, dann werden die keinen Bock haben, den Hof zu übernehmen“, hatte der CDU-Politiker ausweislich eines Videos, das auf dem Portal Twitter kursiert, in seiner Rede verlauten lassen.

Wüst, der sich unlängst als Kanzlerkandidat der Union ins Spiel gebracht hat, provozierte die Bauern dann weiter: „Wir haben schon Unternehmen aus allen Branchen so erlebt. Wenn Mama und Papa immer jammern, jammern müssen oder aus anderen Gründen jammern, dann übernehmen die Kinder den Hof nicht.“ (uk)