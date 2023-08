Ministertochter meidet Görlitzer Park in Berlin

Die Die 17-jährige Tochter von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (57) meidet den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg wegen des ausufernden Drogenhandels und der Ansprachen der Dealer. Das sagte Özdemir dem Podcast „Tekkal & Behroz“ der gleichnamigen Journalisten. „Ich habe selber eine 17-jährige Tochter, die erzählt mir schon sehr lange davon, dass sie in den Görlitzer Park nicht gehen möchte mit ihren Freundinnen. Selbst wenn sie Jungs dabeihaben. Das geht nicht“, so der Grünen-Politiker weiter.

Eine Gruppe Dealer aus Guinea, Guinea-Bissau und Somalia steht unter Verdacht, im Görlitzer Park eine Frau vergewaltigt zu haben. Der Fall war zunächst von den Behörden verschwiegen worden. (dpa/uk)