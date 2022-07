Mogelpackung bei Gericht

Ein Konzernmitarbeiter klagt gegen verpflichtende Gender-Formulierungen in der innerbetrieblichen Kommunikation bei Audi. Das Gericht weist seine Klage ab, weil er als Mitarbeiter der Konzern-Schwester VW ja nicht direkt betroffen sei. Das Gericht mogelt sich um eine inhaltliche Begründung also herum. Anstatt festzustellen, dass der Pflicht-Unterstrich nicht nur die Grammatikregeln der deutschen Sprache verletzt, diese in der Praxis zudem unbenutzbar macht.