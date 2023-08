Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Cybersicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm.

Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Cybersicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm (54), fordert vom ZDF 100 000 Euro Schmerzensgeld. Das berichtet das Boulevard-Magazin „Bunte“.

Schönbohm war von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) aus seiner Funktion entfernt worden, nachdem ihn der umstrittene TV-Satiriker Moderator Jan Böhmermann in der Sendung „ZDF Magazin Royal“ bezichtigt hatte, über einen Lobbyverein einer mit dem russischen Geheimdienst verbandelten Firma nahezustehen. In der Show wurde Schönbohm mit Clownsnase lächerlich gemacht und von Böhmermann als „Cyber-Clown“ verspottet.

Später stellte sich heraus, dass die Vorwürfe vom Böhmermann komplett erfunden waren. Die Angriffe in dessen Sendung – so Schönbohms Anwalt in seiner Begründung – sei „eine der schmutzigsten Denunzierungen“, die jemals ein öffentlich-rechtlicher Sender begangen habe. (uk)