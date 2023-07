Paris - dpa/uk

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf das Wohnhaus eines Bürgermeisters haben Rathäuser in Frankreich am gestern Nachmittag ihre Sirenen heulen lassen. In zahlreichen Orten versammelten sich Bürger vor den Rathäusern, um ihre Solidarität auszudrücken. Dazu hatte der französische Bürgermeisterverband aufgerufen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will heute 220 von den Ausschreitungen betroffene Bürgermeister treffen.

Trotz einer sechsten Nacht mit Unruhen in Frankreich nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle scheint die Gewalt langsam abzuebben. Landesweit gab es in der Nacht zum Montag 157 Festnahmen. Das waren deutlich weniger als in den vorangegangenen Nächten, wie das Innenministerium in Paris mitteilte. Drei Polizisten wurden verletzt.

Gemessen an den heftigen Unruhen der vergangenen Tage mit Hunderten brennenden Autos und Gebäuden sowie teils mehr als 1000 Festnahmen während der Nachtstunden blieb es in der Nacht zum Montag relativ ruhig. Innenminister Gérald Darmanin hatte erneut auf eine massive Polizeipräsenz gesetzt. 45 000 Polizisten waren im ganzen Land im Einsatz, teilweise auch wieder mit gepanzerten Fahrzeugen.

Bei den Unruhen haben Randalierer zahlreiche Rathäuser beschädigt. Bei dem bislang schlimmsten Angriff auf das Wohnhaus des Bürgermeisters von L'Haÿ-les-Roses im Großraum von Paris wurde dessen Frau verletzt. Sie befand sich mit ihren zwei Kindern zu Hause, als in der Nacht zum Sonnabend Unbekannte ein Auto gegen das Haus fahren ließen, um es in Brand zu stecken. In dem Auto wurde später eine Flasche mit Brandbeschleuniger gefunden.

In den sozialen Medien kursieren inzwischen eine Vielzahl von Videos von den schweren Ausschreitungen in den zurückliegenden Tagen. „In den Videos zu sehen: brennende Barrikaden, vermummte Steinewerfer, die ,Allahu Akbar’ rufen und Läden zerstören, überall ausgebrannte Autowracks, Flammen und Tränengas ... Französische Flaggen brennen. Es kommt zu antisemitischen Vorfällen: Eine Holocaust-Gedenkstätte wird geschändet, eine weitere ,Schoah’ angekündigt“, berichtete die „BZ Berlin“.

In Deutschland sorgte ein Twitter-Post der Links-Jugend in Chemnitz für Empörung in sozialen Netzwerken. „Man kann von Frankreich zwei Dinge lernen: 1. Wie man mit Reichen umgeht. 2. Wie ordentlicher Protest aussieht“, hatten Vertreter der Jugendorganisation der Linkspartei gepostet, wie gestern „Bild online“ berichtete. Im Hintergrund der Kachel sind brennende Autos zu sehen, Feuer, Rauchschwaden zu sehen. Twitter hatte den Beitrag inzwischen gesperrt. Meinung