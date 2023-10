Magdeburg/Berlin - „Deutschland steht aktuell vor riesengroßen Herausforderungen im Bereich Migration, Cybersicherheit oder auch Extremismus“, sagte CDU-Landeschef Sven Schulze am Montag auf Volksstimme-Anfrage. „Hierfür brauchen wir in Berlin dringend eine Innenministerin oder einen Innenminister mit Rückhalt in der Bevölkerung.“

Allerdings: „Das Ergebnis der Hessenwahl und ganz besonders auch in ihrem Wahlkreis zeigt, dass Nancy Faeser diese so wichtige Unterstützung der Bevölkerung verloren hat. Bundeskanzler Olaf Scholz sollte, so wie er es erfolgreich bei Christine Lambrecht auch schon gemacht hat, eine klare Entscheidung treffen. Wenn er konsequent wäre und das Ergebnis der Hessenwahl ernst nimmt, dann muss er Frau Faeser entlassen.“

Schulze, der auch Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt ist, sagte weiter: „ Ähnlich wie es ihm mit Boris Pistorius gelungen ist, brauchen wir nun auch im Innenministerium eine starke Persönlichkeit die in der Lange ist Lösungen zu finden und das Vertrauen in der Bevölkerung genießt.“

Bundeskanzler Scholz will aber auch nach dem schlechten Abschneiden der SPD in Hessen an Faeser als Bundesinnenministerin festhalten. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Montag: „Er ist fest entschlossen, auch weiterhin mit Nancy Faeser als Bundesinnenministerin im Kabinett zusammenzuarbeiten.“

Die SPD hatte mit ihrer Spitzenkandidatin Faeser bei der Landtagswahl am Sonntag mit 15,1 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in Hessen erzielt. Faeser, die in Hessen auch Landesvorsitzende ist, hatte vor der Wahl angekündigt, sie wolle ihr Amt in Berlin nur im Falle eines Wahlsiegs in Hessen aufgeben.